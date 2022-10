Rund 150 Imkerkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene an 13 Standorten in NÖDownload Kursprogramm: Imkerkurse-Programm_22_23Warth (28.9.2022) Die Imkerschule Warth und der Verein „Landimpulse“ eröffnen an 13 Standorten in ganz Niederösterreich die Kurssaison 2022/2023. An den Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) Edelhof, Gießhübl, Hollabrunn, Krems, Langenlois, Mistelbach, Obersiebenbrunn, Pyhra, Tullnerbach und Warth sowie am Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe […]

Mehr lesen ...